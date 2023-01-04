ХК "Барыс" одержал первую победу в новом году

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" оказался сильнее "Металлурга" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

В заявке хозяев на матч было только одно изменение. В состав вернулся Энтони Луис, который занял место в третьем звене.

Счет открыли гости. Егор Коробкин отличным пасом нашел на пятаке Павла Акользина, и 18-й номер "Металлурга" не оставил шансов Юлиусу Гудачеку. Спустя две минуты магнитогорцы организовали стремительную контратаку, и Брендэн Лайпсик упрочил преимущество своей команды.

"Барыс" вернулся в игру под занавес второго отрезка. Хозяева убежали в отрыв, и свою первую шайбу в КХЛ забросил Тамирлан Гайтамиров. А за пять секунд до сирены Дмитрий Шевченко реализовал большинство. В начале заключительной трети состоялся еще один дебютный гол. Его автором стал Александр Борисевич, который отличился после передачи Энтони Луиса из-за ворот. В итоге, эта шайба новичка казахстанцев и стала победной.

5 января подопечные Андрея Скабелки сыграют в Хабаровске с "Амуром".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2004033-hk-barys-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-novom-godu/