Александр Истомин о старте Казахстана на МЧМ по хоккею: Когда не забиваешь ты, то забивают тебе

Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Александр Истомин прокомментировал поражение команды в первом матче молодежного чемпионата мира в Норвегии, передает NUR.KZ со ссылкой на icehockey.kz.

Напомним, Казахстан в первом матче сыграл против Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу оппонентов.

- Тот момент, когда не забиваешь ты - забивают тебе. Свои моменты мы не реализовали, не использовали. Два удаления, очень четко наказал.

- В первом периоде было 10 минут большинства.

- Да, еще раз повторяю, свои моменты мы не реализовали. Сыграли в большинстве не хорошо. Готовимся дальше, турнир только начался. Отдохнем, завтра другой день. Без голов нет побед - это аксиома.

- По первому периоду - 23 броска в створ - 0 голов?

- Это реализация моментов, турнир продолжается, все впереди.

- Какой настрой на Венгрию?

- Настрой в первую очередь отдохнуть, исправлять ошибки и готовиться.

Добавим, что следующий матч казахстанцы проведут против Венгрии. Он состоится 12 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2001212-aleksandr-istomin-o-starte-kazahstana-na-mchm-po-hokkeyu-kogda-ne-zabivaesh-ty-to-zabivayut-tebe/