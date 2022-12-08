Определился состав сборной Казахстана по хоккею на участие в Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею выступит на Кубке Первого канала в Москве (Россия). Тренерский штаб команды определился с составом, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

Турнир пройдет с 15 по 18 декабря. 12 числа сборная Казахстана отправится в столицу России.

Вратари: Никита Бояркин ("Барыс"), Юргис Дубинскас ("Номад"), Денис Каратаев ("Сарыарка").

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все - "Барыс"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Алексей Маклюков, Валерий Орехов (оба - "Металлург"), Эмиль Нургалиев ("Номад"), Кирилл Полохов ("Арлан").

Нападающие: Алихан Асетов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко (все - "Барыс") Павел Акользин ("Металлург"), Александр Борисевич ("Сарыарка"), Артем Лихотников ("Арлан"), Максим Мухаметов ("Номад"), Кирилл Панюков ("Ак Барс"), Роман Старченко ("Спартак").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2000729-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-uchastie-v-kubke-pervogo-kanala/