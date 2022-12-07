ХК "Барыс" в домашнем матче КХЛ одержал победу над "Ак Барсом"с четырьмя игроками

Матч "Барыс" - "Ак Барс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее "Ак Барса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Стартовый отрезок остался за хозяевами. Счет на девятой минуте открыл Аркадий Шестаков, который отличился в тот момент, когда игрок "Ак Барса" покидал штрафной бокс. Алекс Грант упрочил преимущество "Барыса" незадолго до перерыва.

В середине второго периода Никита Дыняк выдал результативный сольный проход, который стал настоящим откровением для оборонительных редутов "Барыса" и Никиты Бояркина. На этом гости не остановились. Незадолго до финальной сирены Кирилл Петров отличным кистевым броском во второй раз огорчил казахстанскую публику.

Овертайм получился довольно насыщенным, однако ни одна из команд так и не смогла склонить чашу весов в свою пользу. В серии буллитов точнее были астанчане.

Теперь "Барыс" уходит на паузу, связанную с проведением Матча звезд КХЛ и международного турнира "Кубок Первого канала". Следующий матч наша команда проведет 19 декабря. Подопечные Андрея Скабелки на выезде сыграют с "Нефтехимиком".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2000429-hk-barys-v-domashnem-matche-khl-oderzhal-pobedu-nad-ak-barsoms-chetyrmya-igrokami/