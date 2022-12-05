ХК "Барыс" в Астане обыграл "Салават Юлаев"

Матч "Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Встреча состоялась в Астане. Никита Бояркин начал ее с первых минут. Вне заявки остались Дмитрий Гурков, получивший повреждение Энтони Луис и Динмухамед Кайыржан, который отправился в расположение молодежной сборной Казахстана. Вместо них в игру вступили Батырлан Муратов, Джереми Бракко и Кирилл Максимов.

Стартовый отрезок остался за гостями, которые были гораздо активнее и более нацелены на ворота. "Барыс" же начал удаляться. И если первое меньшинство прошло для казахстанцев без опасных моментов, то вторую свою попытку "Салават" реализовал. Правда, арбитры зафиксировали взятие ворот лишь после просмотра повтора эпизода. Автором шайбы стал Александр Кадейкин. Второй отрезок прошел в довольно вязкой борьбе при минимуме бросков в створ.

А вот в заключительной трети хозяева добавили в скорости, заставили соперников удаляться и смогли перевернуть ход встречи. Сначала Аркадий Шестаков сместился в центр и распечатал владения Ильи Ежова. А на последней минуте Егор Петухов успешно сыграл на добивании и принес "Барысу" победу. Никита Бояркин записал в свой актив 20 спасений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2000089-hk-barys-v-astane-obygral-salavat-yulaev/