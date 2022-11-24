КХЛ: "Барыс" в Астане уступил "Ак Барсу"

Матч "Барыс" - "Ак Барс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" на домашней арене потерпел поражение от "Ак Барса" в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Тренерский штаб хозяев сделал в составе лишь одно вынужденное изменение. Вместо получившего в прошлой игре повреждение Энтони Луиса в заявке появился Кирилл Максимов.

"Ак Барс" открыл счет на четвертой минуте. Казанский клуб уверенно разыграл большинство, и Дмитрий Воронков пополнил свой снайперский актив. В начале второго отрезка хозяева заставили соперников трижды удалиться и получили отличный шанс на реализацию лишнего. "Барыс" смог отличиться лишь на исходе заключительного штрафа соперника. Шайба после серии рикошетов и касания Алихана Асетова отправилась в ворота.

Вячеслав Войнов застал Бояркина врасплох хлестким кистевым бросков в начале заключительной трети.

В итоге, это взятие ворот и стало решающим. 25 ноября подопечные Андрея Скабелки в Астане примут "Спартак".

Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1998695-khl-barys-v-astane-ustupil-ak-barsu/