ХК "Барыс" победил "Салават Юлаев"

"Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Казахстана "Барыс" на своем льду одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках регулярного чемпионата КХЛ (Континентальная хоккейная лига), передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла на "Барыс-Арене" в Астане, завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанской команды.

Из-за травму игру пропустил Ансар Шайхмедденов, также в заявке "Барыса" отсутствовали Кирилл Максимов и Юрий Сергиенко.

Хозяева быстро открыли счет благодаря усилиям Кирилла Савицкого. Во втором периоде Джереми Бракко удвоил преимущество столичного клуба. На это гости ответили точным выстрелом Ивана Дроздова.

Позже Кирилл Савицкий оформил дубль, а Линден Вей установил окончательный счет на табло - 4:1.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут дома против "Ак Барса" 23 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1998332-hk-barys-pobedil-salavat-yulaev/