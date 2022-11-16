ХК "Барыс" на выезде уступил "Автомобилисту"

Матч "Автомобилист" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Автомобилиста", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

В составе гостей на матч было только одно изменение - вместо получившего повреждение Майкла Шапю в заявке оказался Алихан Асетов. Стартовый отрезок прошел на приличных скоростях в исполнении обеих команд. Счет открыли хозяева - Ник Эберт нашел свободный лед и мощно щелкнул. Юлиус Гудачек среагировал на бросок, но отвести угрозу не смог.

Во втором отрезке "Автомобилист" воспользовался несогласованными действиями соперников в своей зоне, и Брукс Мэйсек упрочил преимущество своей команды. К сожалению, в третьем периоде астанчане так и не смогли найти свою игру и распечатать ворота Юхана Маттссона - 0:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1997355-hk-barys-na-vyezde-ustupil-avtomobilistu/