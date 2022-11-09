ХК "Барыс" уступил "Витязю" в домашнем матче КХЛ

Матч "Барыс" - "Витязь". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Витязя", передает NUR.KZ с ссылкой на официальный сайт команды.

Счет в матче открыли гости. Владислав Кара отличился через секунду после того, как штрафбокс покинул удаленный двумя минутами ранее Адиль Бекетаев. Следующего взятия ворот пришлось ждать более полутора периодов - Кара оформил дубль, подставив клюшку под бросок Владислава Валенцова.

Астанчан вернул в игру Аркадий Шестаков, который затолкал шайбу в сетку с близкого расстояния. Однако довольно быстро Александр Яремчук, выкатившись из-за ворот, в третий раз огорчил Бояркина и восстановил разрыв в счете. Динмухамед Кайыржан за пять с небольшим минут до сирены эффектным броском реализовал выход в ноль и вернул надежду казахстанским болельщикам. Но финального штурма у хозяев не получилось.

Теперь "Барысу" предстоит трехматчевое выездное турне. 11 ноября подопечные Андрея Скабелки сыграют в Магнитогорске с "Металлургом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1996354-hk-barys-ustupil-vityazyu-v-domashnem-matche-khl/