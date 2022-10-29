"Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

В заключительном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" и потерпел пятое поражение подряд, сообщает пресс-служба столичного клуба.

На старте встречи хозяева показали завидную реализацию бросков. Первые же две попытки превратились в голы, авторами которых стали Степан Санников и Данил Алалыкин.

Егор Петухов в начале второго периода забросил свою седьмую шайбу в сезоне и ненадолго вернул "Барыс" в игру. Однако хозяева ответили на это двумя взятиями ворот. Сергей Шмелев реализовал большинство, а Александр Хмелевский поставил точку в контратаке при отложенном штрафе.

В конце двадцатиминутки гости также забросили в большинстве, однако шайба Энтони Луиса позднее была отменена арбитрами из-за положения "вне игры".

Алексей Пустозеров в пятый раз огорчил астанчан в середине третьего периода.

Следующий матч "Барыс" проведет дома против "Сибири" 1 ноября.

"Салават Юлаев" – "Барыс" 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 08:16 – Санников (Картаев, Панин)

2:0 – 10:26 – Алалыкин

2:1 – 21:14 – Петухов (Сагадеев)

3:1 – 23:40 – Шмелев (Бочаров, Коледов) ГБ

4:1 – 31:38 – Хмелевский (Кулемин)

5:1 – 49:05 – Пустозеров (Алалыкин)

Вратари: Кареев – Гудачек

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1994891-barys-proigral-salavatu-yulaevu-v-matche-khl/