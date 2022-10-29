"Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

В заключительном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" и потерпел пятое поражение подряд, сообщает пресс-служба столичного клуба.
На старте встречи хозяева показали завидную реализацию бросков. Первые же две попытки превратились в голы, авторами которых стали Степан Санников и Данил Алалыкин.
Егор Петухов в начале второго периода забросил свою седьмую шайбу в сезоне и ненадолго вернул "Барыс" в игру. Однако хозяева ответили на это двумя взятиями ворот. Сергей Шмелев реализовал большинство, а Александр Хмелевский поставил точку в контратаке при отложенном штрафе.
В конце двадцатиминутки гости также забросили в большинстве, однако шайба Энтони Луиса позднее была отменена арбитрами из-за положения "вне игры".
Алексей Пустозеров в пятый раз огорчил астанчан в середине третьего периода.
Следующий матч "Барыс" проведет дома против "Сибири" 1 ноября.
"Салават Юлаев" – "Барыс" 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 08:16 – Санников (Картаев, Панин)
2:0 – 10:26 – Алалыкин
2:1 – 21:14 – Петухов (Сагадеев)
3:1 – 23:40 – Шмелев (Бочаров, Коледов) ГБ
4:1 – 31:38 – Хмелевский (Кулемин)
5:1 – 49:05 – Пустозеров (Алалыкин)
Вратари: Кареев – Гудачек
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1994891-barys-proigral-salavatu-yulaevu-v-matche-khl/