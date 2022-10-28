Игрок "Барыса" примет участие в Матче звезд КХЛ

Линден Вей. Фото: hcbarys.kz

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила полные составы команд на звездный уикэнд в Челябинске (Россия), сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Барыс".

10 октября стартовал выбор игроков на Матч Звезд КХЛ 2022 в Челябинске, в течение девяти дней болельщики выбрали 16 самых достойных хоккеистов, чуть позже к ним представители СМИ добавили еще 12 игроков.

Окончательные составы команд сформировала Лига.

В состав команды дивизиона Чернышева вошел нападающий Линден Вей. В текущем сезоне капитан "Барыса" провел 23 матча и записал в свой актив 17 (11+6) баллов за результативность.

Линден является лучшим бомбардиром казахстанцев, а также входит в число топовых снайперов КХЛ. Для канадца предстоящий Матч Звезд станет вторым в карьере.

В качестве игрока "Барыса" в 2018 году он принимал участие в "домашнем" Матче Звезд КХЛ в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1994793-igrok-barysa-primet-uchastie-v-matche-zvezd-khl/