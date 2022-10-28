"Барыс" проиграл "Сибири" в матче КХЛ

Матч "Сибирь" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Сибири", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

"Барыс" ударно начал игру, и к седьмой минуте гости уже вели в две шайбы. Линден Вей отличился после отличной передачи Энтони Луиса. Иван Мищенко зарядил от синей линии, а снаряд нашел Аркадия Шестакова, на которого и было записано это взятие ворот. Настроение казахстанцам подпортил Никита Коротков, который при игре в меньшинстве в одиночку соорудил первый гол "Сибири" в этом поединке.

В середине второго периода хозяева реализовали лишнего усилиями Александра Шарова. В заключительной трети подопечные Мартемьянова окончательно перевернули ход встречи. Вячеслав Основин и Тревор Мерфи записали в свой актив по шайбе. Динмухамед Кайыржан в большинстве открыл счет своим голам в текущем сезоне и вернул надежду своей команде. Однако на большее астанчан не хватило - 3:4. Наши хоккеисты продлили свою серию поражений до четырех матчей.

29 октября "Барыс" закроет выездную серию в Уфе. В этот день подопечные Андрея Скабелки сыграют с "Салаватом Юлаевым".

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1994696-barys-proigral-sibiri-v-matche-khl/