ХК "Барыс" обыграл "Торпедо" в домашнем матче КХЛ

Матч "Барыс" - "Торпедо". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее "Торпедо", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Никита Михайлис и Кирилл Савицкий организовали первое в матче взятие ворот. Они перехватили шайбу в чужой зоне, и 84-й номер "Барыса" не оставил шансов Адаму Хуске. Гости ответили незадолго до перерыва - Игорь Ларионов реализовал лишнего.

Следующего взятия ворот зрители ждали более 25 минут игрового времени. Кирилл Максимов и Алихан Асетов убежали в контратаку, и последний отправил шайбу под перекладину. Этот момент и стал переломным в матче. После него Линден Вей при игре в большинстве забросил свою десятую шайбу в сезоне. Точку поставил Антон Сагадеев, удачно подправивший снаряд после броска Джесси Грэма - 4:1. Одним из героев поединка следует также назвать вратаря Никиту Бояркина, отразившего 34 броска в створ.

21 октября "Барыс" закроет серию домашних матчей в этом месяце. В этот день подопечные Андрея Скабелки примут "Металлург".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1993155-hk-barys-obygral-torpedo-v-domashnem-matche-khl/