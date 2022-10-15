ХК "Барыс" разгромил "Амур" в домашнем матче КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" одержал крупную победу над "Амуром" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сат команды.

В третьем поединке домашней серии "Барыс" уверенно переиграл "Амур". Тренерский штаб хозяев сделал лишь одно изменение в составе по сравнению с предыдущей игрой. В линии обороны Самат Данияр вышел вместе Михаила Григорьева.

Счет был открыт на восьмой минуте. Егор Петухов перехватил шайбу на чужой синей линии и вывел Никиту Михайлиса на убойную позицию. 10-й номер "Барыса" не мог оставить партнера без результативной передачи в статистике и забросил свою первую шайбу в сезоне. На последней минуте отрезка Павел Махановский при игре "Амура" в большинстве убежал в отрыв и уравнял цифры на табло. Примечательно, что за весь период гости нанесли в створ соперников только три броска.

Вторая двадцатиминутка прошла под диктовку астанчан. "Барыс" взвинтил скорости и за 72 секунды трижды огорчил соперников. Ансар Шайхмедденов отметился отличным кистевым. Юрий Сергиенко неотразимо бросил от синей линии - это первый гол защитника в составе нашей команды. Линден Вей заставил капитулировать Яниса Калниньша, сменившего в воротах хабаровчан Евгения Аликина, всего через 37 секунд после выхода голкипера на лед.

В начале третьего периода Егор Петухов застал вратаря гостей врасплох броском с нулевого угла. После этого эпизода казахстанцы надежно сыграли в обороне, что привело к самой крупной победе "Барыса" в сезоне - 5:1. 17 октября подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Торпедо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1992908-hk-barys-razgromil-amur-v-domashnem-matche-khl/