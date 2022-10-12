Хоккеист Константин Савенков раскритиковал количество легионеров в сборной Казахстана

Константин Савенков. Фото: hcbarys.kz

Бывший нападающий сборной Казахстана по хоккею Константин Савенков назвал количество легионеров, которые должны играть за национальную команду, сообщает Shaiba.kz.

По словам Константина, в национальной сборной должны выступать максимум пять легионеров.

"Я думаю, пять легионеров в сборной более чем достаточно. Остальные игроки должны набираться из местных ребят. Вопрос в том, где они будут набираться международного опыта? Казахстан нигде не участвует.

Я за все это время участвовал в Универсиаде, паре турниров, челленджей и все. Как такового международного опыта в молодежке ты не получаешь.

Где наши местные ребята могут получить международный опыт, как не в играх за сборную? А там играют легионеры. Доходило до смешного, когда таких было 13 человек", - заявил Савенков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1992308-hokkeist-konstantin-savenkov-raskritikoval-kolichestvo-legionerov-v-sbornoy-kazahstana/