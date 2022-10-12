ХК "Барыс" разгромно проиграл "Куньлуню"

Матч "Барыс" - "Куньлунь". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" потерпел крупное поражение от "Куньлуня" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает официальный сайт команды.

Майкл Шапю, восстановившийся после повреждения, заменил в составе Алихана Асетова. Вместо Юрия Сергиенко в заявке оказался Джесси Грэм, который пропускал последнюю встречу по состоянию здоровья.

Стартовый отрезок получился для хозяев обескураживающим. Сначала Джек Родуолд реализовал большинство. Чуть позже Брэндон Ип поставил результативную точку в контратаке гостей. А за четыре с половиной минуты до перерыва Кори Кейн воспользовался грубейшей ошибкой Юлиуса Гудачека и в третий раз огорчил столичную публику. После этого эпизода в игру вступил Никита Бояркин.

Во втором отрезке в воротах "Барыса" побывали еще две шайбы, авторами которых стали Зак Лесли и Винсент ЛоВерде. Заключительная треть прошла без результативных атак.

13 октября подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Адмирал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1992263-hk-barys-razgromno-proigral-kunlunyu/