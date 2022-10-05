ХК "Барыс" уступил "Нефтехимику" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение от "Нефтехимика" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

В стартовом отрезке "Барыс" заставил соперников удаляться. Однако хозяева смогли реализовать только одно большинство - отличился Джереми Бракко. Эта шайба лишь сравняла счет. Ранее Андрей Белозеров уверенно реализовал выход два в одного. В концовке второго отрезка Андрей Чивилев воспользовался неразберихой в оборонительных порядках астанчан и вновь вывел "Нефтехимик" вперед.

В заключительном отрезке гости очень надежно сыграли в обороне и не позволили соперникам спастись от поражения. "Барыс" прерывает трехматчевую выигрышную серию и отправляется на выезд. 6 октября подопечные Андрея Скабелки сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1991106-hk-barys-ustupil-neftehimiku-v-khl/