ХК "Барыс" одержал победу над "Спартаком" в КХЛ

Матч "Спартак" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" завершил очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги победой над "Спартаком", передает пресс-служба команды.

Встреча началась с курьезной шайбы в ворота "Барыса". Ее автором стал Захар Арзамасцев. После этого момента гости долго не могли вернуться в игру, чему во многом поспособствовали два подряд удаления. "Спартак" играл первым номером, но до перерыва счет больше не изменился. Второй отрезок прошел без заброшенных шайб.

А в заключительной трети казахстанцы перевернули ход игры. Джереми Бракко отличился в первой же смене периода, Аркадий Шестаков реализовал большинство. Точку в матче поставил Егор Петухов. 3:1 - волевая победа команды Андрея Скабелки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1990169-hk-barys-oderzhal-pobedu-nad-spartakom-v-khl/