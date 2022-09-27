ХК "Барыс" по буллитам обыграл "Локомотив" в КХЛ

Матч "Локомотив" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в гостевом матче против "Локомотива", передает пресс-служба команды.

Линден Вей вернулся в состав после пропущенного матча с "Северсталью". Егор Шалапов заменил в заявке Самата Данияра. Место в воротах с первых минут занял Никита Бояркин.

В первом периоде активнее были хозяева, которые дважды сыграли в большинстве. Но на перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором и третьем отрезках рисунок игры не изменился.

"Локомотив" контролировал ход встречи, гости успешно оборонялись. В итоге дело дошло буллитов, где точнее были казахстанцы. Победный бросок на счету Никиты Михайлиса. Никита Бояркин во второй раз в сезоне сыграл на ноль - на его счету 32 отраженных броска.

"Барыс" закроет выездную серию матчем со "Спартаком" в Москве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1989738-hk-barys-po-bullitam-obygral-lokomotiv-v-khl/