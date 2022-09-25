ХК "Барыс" подписал контракт с канадским форвардом

Майкл Шапю. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с канадским форвардом с Майклом Шапю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Всю свою карьеру центральный нападающий провел в Северной Америке. В 2010 году Майкл был задрафтован "Филадельфией" и с тех пор провел в НХЛ 182 матча. В 2016 году спортсмен стал обладателем Кубка Колдера.

В минувшем сезоне Шапю выступал в фарме "Питтсбурга" - команде "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз". За 57 встреч игрок заработал 33 (12+21) балла за результативность. В целом в АХЛ форвард сыграл 445 матчей и набрал 292 (121+171) балла.

Ожидается, что Шапю прибудет в столицу Казахстана в начале следующей недели, пройдет все необходимые медицинские процедуры и будет готовится к домашней серии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1989503-hk-barys-podpisal-kontrakt-s-kanadskim-forvardom/