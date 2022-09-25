ХК "Барыс" крупно проиграл "Северстали" в КХЛ

Матч "Барыс" - "Северсталь". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпел поражение от "Северстали", передает пресс-служба команды.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу соперников.

Хозяева повели в счете после довольно курьезного гола, который был записан на Дмитрия Моисеева. После этого эпизода "Северсталь" контролировала шайбу и подолгу гостила в зоне соперника. Однако на перерыв команды ушли при равенстве на табло. Джереми Бракко за 29 секунд до сирены отличной передачей нашел на чужом пятаке Антона Сагадеева, и 89-й номер "Барыса" с близкого расстояния не промахнулся.

Второй отрезок вновь остался за череповчанами, которые дважды реализовали большинство усилиями Кирилла Пилипенко и Руслана Абросимова. Чуть позже Александр Петунин забил гол головой, и заставил тренерский штаб "Барыса" заменить вратаря - на льду появился Никита Бояркин. В концовке периода Джереми Бракко вернул астанчан в игру.

Но спасти матчи у подопечных Андрея Скабелки не получилось. Моисеев реализовал выход один на один с вратарем и оформил дубль. Казахстанцы потерпели пятое подряд выездное поражение. 26 сентября "Барыс" в Ярославле сыграет с "Локомотивом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1989478-hk-barys-krupno-proigral-severstali-v-khl/