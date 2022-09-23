Официально: Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

"Барыс Арена". Фото: hcbarys.kz

Международная федерация хоккея на льду сообщила о приеме трех писем-заявок на проведение чемпионата мира-2027, одно из которых исходит от Казахстана, передает IIHF.com.

Также заявки подали Германия и Норвегия.

"Казахстан ранее не принимал турниры топ-дивизиона. Однако в Казахстане есть два больших ледовых комплекса, готовых принять соревнования: "Барыс Арена", вместимостью 11400 мест и "Алматы Арена" с 12500 мест.

Германия проводила чемпионаты мира в элитном дивизионе девять раз, начиная с 1930 года. В последний раз эта страна принимала турнир в 2017 году в Кельне совместно с Парижем (Франция). Единственной страной-хозяйкой выступала в 2010-ом, матчи проходили также в Кельне и Мангейме. Матч открытия состоялся на футбольном стадионе города Гельзенкирхен. Тогда был зафиксирован мировой рекорд посещаемости хоккейного матча.

Норвегия ранее дважды принимала чемпионаты мира. Случалось это в 1958 году в Осло и Лиллехаммере, а также в Осло и Хамаре в 1999 году. Для заявки на ЧМ-2027 планируются другие локации и новые спортивные объекты. Норвежская федерация работает над заявкой в городах Берум и Тронхейм.

Все три претендента в следующие несколько месяцев будут работать над подробным заявочным проектом, который в дальнейшем презентуют в офисе ИИХФ. Страна-хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027 будет определена по итогам ежегодного конгресса ИИХФ в Тампере (Финляндия) в мае 2023 года",- говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1989372-ofitsialno-kazahstan-podal-zayavku-na-provedenie-chempionata-mira-po-hokkeyu/