ХК "Барыс" завершил выездную серию поражением от "Сочи"

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги потерпел поражение в заключительном матче выездной серии , передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Игра против "Сочи" завершилась со счетом 6:3 в пользу соперников.

Кирилл Савицкий открыл счет уже на 11 секунде встречи. Однако далее "Сочи" выдал ударный отрезок и трижды огорчил Андрея Шутова. Шайбы на свой счет записали Артур Тянулин, Никита Феоктистов и Артем Николаев.

Второй период прошел под диктовку гостей, которые сравняли счет к перерыву. Савицкий оформил дубль, Энтони Луис забросил свою первую шайбу в КХЛ. Стоит отметить, что оба удачно сыграли на добивании.

Но развить свой успех у подопечных Скабелки не получилось. На старте заключительной трети хозяева создали еще три результативные атаки, окончательно сбив атакующий натиск соперников - 3:6.

"Барыс" потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона. 13 сентября "Барыс" проведет первый домашний поединок нового сезона. Соперником нашей команды будет "Трактор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1987121-hk-barys-zavershil-vyezdnuyu-seriyu-porazheniem-ot-sochi/