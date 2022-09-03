ХК "Барыс" назвал состав на первые выездные матчи КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" обнародовал состав на первый выезд в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Команда Андрея Скабелки 3 сентября сыграет в Минске с "Динамо", а 5 сентября будет гостить в Санкт-Петербурге у СКА. На 7 сентября запланирован матч с "Витязем" в Балашихе. 9 сентября казахстанцы закроют серию в Сочи.

Тренерский штаб "Барыса" в предстоящем турне сможет рассчитывать на следующих игроков.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Иван Мищенко, Юрий Сергиенко, Владислав Семин, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Также отмечается, что форвард Джереми Бракко из-за замены паспорта пропустит предстоящий выезд и будет заниматься в Нур-Султане по индивидуальной программе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1986030-hk-barys-nazval-sostav-na-pervye-vyezdnye-matchi-khl/