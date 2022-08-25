Состав ХК "Барыс" пополнил российский защитник

Иван Мищенко. Фото: Максим Константинов/GLOBAL LOOK PRESS

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с российским защитником Иваном Мищенко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на два года (до 30 апреля 2024-го).

На протяжении двух последних сезонов Мищенко был лидером оборонительных порядков "Сочи".

Последним клубом Ивана до перехода в "Барыс" был питерский СКА. В целом в КХЛ хоккеист, который полезен на обеих сторонах площадки, сыграл более 230 матчей и заработал 54 (17+37) балла.

Иван Мищенко прибудет в Нур-Султан в конце текущей недели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1984843-sostav-hk-barys-popolnil-rossiyskiy-zaschitnik/