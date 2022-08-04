ХК "Барыс" подписал Кристофера Биграса

Кристофер Биграс. Фото: wbspenguins.com

Хоккейный клуб "Барыс" заключил контракт с 27-летним канадским защитником Кристофером Биграсом, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт казахстанской команды.

Одностороннее соглашение с Биграсом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Всю свою карьеру Кристофер провел в Северной Америке. В составе юниорской сборной Канады он становился чемпионом мира. В 2013 году игрок обороны был задрафтован "Колорадо", в составе которого в дальнейшем сыграл 46 матчей в НХЛ.

В АХЛ 27-летний защитник провел 279 встреч и заработал 120 (26+94) очков. Минувший сезон Биграс завершал в "Чикаго Вулвз". За 12 игр он записал в свой актив 3 (2+1) балла и помог своей команде выиграть Кубок Колдера.

Хоккеист присоединится к команде после прохождения всех необходимых процедур по оформлению документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1981788-hk-barys-podpisal-kristofera-bigrasa/