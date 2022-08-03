Казахстанского хоккеиста обокрали в Турции

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Казахстанского хоккеиста Артура Гатиятова, выступающего за финский клуб "Киекко-Поят" обокрали в аэропорту в Стамбуле (Турция), сообщает Instagram-аккаунт "Головой об лед".

"Во время транзитного перелета в Финляндию, в аэропорту Стамбула у нашего хоккеиста украли документы и деньги. Воры воспользовались усталостью спортсмена.

Друзья Артура просили тех, кто находится или проживает в Турции помочь спортсмену.

Сейчас все спрашивают, куда же делся этот пост и как помочь Артуру. Десятки сообщений от болельщиков, поэтому надо прояснить ситуацию.

Дело в том, что на связь вышел сам Артур и сообщил о том, что в деньгах пока не нуждается. Сейчас он вылетает в Казахстан и будет заниматься восстановлением документов.

Всех неравнодушных людей и болельщиков он благодарит за поддержку", – говорится в источнике.

Артур Гатиятов – воспитанник сатпаевской школы хоккея, провел много лет в системе столичного "Барыса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1981610-kazahstanskogo-hokkeista-obokrali-v-turtsii/