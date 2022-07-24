Экс-игрок сборной Казахстана раскритиковал руководство "Барыса"

Фото: "Барыс" хоккей клубы

Бывший хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана Константин Романов раскритиковал руководство столичного клуба, сообщает Instagram-аккаунт спортсмена.

"Я немного в шоке от происходящего. Как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной? С такой философией "Барыс" и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы разбазариваетесь такими игроками, как Старый, а берете всякую мишуру", – высказался он.

Напомним, что Старченко и "Барыс" не смогли согласовать условия нового контракта, после чего игрок перешел в московский "Спартак".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1979958-eks-igrok-sbornoy-kazahstana-raskritikoval-rukovodstvo-barysa/