"Барыс" продлил контракты с Шестаковым и Шутовым

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о продлении контрактов с нападающим Аркадием Шестаковым и вратарем Андреем Шутовым, сообщает пресс-служба казахстанской команды.
Оба игрока продлили соглашение с клубом из Нур-Султана на два сезона (до 30 апреля 2024 года).
Напомним, что Аркадий Шестаков выступает за команды из системы "Барыса" с 2019 года.
В минувшем сезоне нападающий сыграл в КХЛ 42 матча (включая 5 в плей-офф) и заработал 8 (4+4) очков. На прошедшем чемпионате мира в элитном дивизионе Шестаков набрал 2 (1+1) балла.
Андрей Шутов дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне. Также вратарь сыграл в чемпионате Казахстана 8 матчей за "Номад" и помог своей команде одержать победу в каждом из них.
В мае Андрей был основным голкипером сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. По итогам группового этапа Шутов стал лидером по количеству отраженных бросков среди всех вратарей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1979907-barys-prodlil-kontrakty-s-shestakovym-i-shutovym/