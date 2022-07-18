Капитан сборной Казахстана по хоккею перешел в "Спартак"

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Хоккеист столичного "Барыса" Роман Старченко подписал контракт с московским "Спартаком", сообщает официальный сайт "Барыса".

Капитан сборной Казахстана играл за "Барыс" с момента вступления клуба в КХЛ. На его счету 740 матчей и 377 результативных действий. Он является вторым снайпером в истории клуба из Нур-Султана.

Московский клуб объявил о подписании контракта сроком на один год с 36-летним хоккеистом.

В минувшем сезоне форвард провел за "Барыс" 41 матч, в котором набрал 24 (9+15) очков. Всего Старченко провел в составе казахстанского клуба 14 сезонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1979041-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-pereshel-v-spartak/