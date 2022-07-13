Евгений Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Евгений Малкин. Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Известный российский хоккеист Евгений Малкин продлил контракт со своим действующим клубом "Питтсбург Пингвинз", сообщает Чемпионат.

Согласно своему новому контракту за четыре сезона он заработает 24,4 млн долларов ( 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал 9,5 млн долларов2в год.

Напомним, первую часть прошлого сезона российский нападающий пропустил из-за травмы колена, однако во второй проявил себя. Форвард, сыграв 41 встречу в регулярном чемпионате, записал на свой счёт 42 (20+22) очка при показателе полезности "-10" и 24 минутах штрафного времени.

Всего за карьеру в НХЛ Евгений Малкин принял участие в 981 встрече, где отметился 1146 (444+702) результативными действиями при коэффициенте полезности "+59".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1978256-evgeniy-malkin-prodlil-kontrakt-s-pittsburg/