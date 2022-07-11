Линден Вей продолжит выступать за "Барыс"

Линден Вей. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" заключил новое соглашение с одним из лидеров команды нападающим Линденом Веем, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

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Новый контракт с Линденом Веем рассчитан на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Напомним, что 30-летний нападающий вернулся в "Барыс" по ходу минувшего сезона и сыграл в составе казахстанского коллектива 20 встреч в регулярном чемпионате КХЛ.

За это время он набрал 12 (6+6) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Вей записал в свой актив 3 результативные передачи за 5 матчей.

Предстоящий сезон станет для Линдена Вея третьим в майке "Барыса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1977908-linden-vey-prodolzhit-vystupat-za-barys/