ХК "Барыс" подписал Михаила Григорьева

Михаил Григорьев. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил о заключении контракта с 31-летним российским защитником Михаилом Григорьевым, передает пресс-служба столичной команды.

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Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Опытный игрок обороны уже знаком казахстанским болельщикам – в сезоне 2012-13 годов Михаил выступал за "Барыс".

За свою карьеру в КХЛ Григорьев поиграл в "Авангарде", "Спартаке", "Динамо" и других командах.

Минувший сезон хоккеист провел в магнитогорском "Металлурге", с которым добрался до финала Кубка Гагарина. За 24 матча (включая 5 в плей-офф) он отметился двумя результативными передачами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1977112-hk-barys-podpisal-mihaila-grigoreva/