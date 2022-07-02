Кубок Стэнли по ошибке доставили гей-паре из Денвера

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Главный трофей Национальной хоккейной лиги на пути к дому капитана "Колорадо" Габриэля Ландескога доставили к однополой паре, сообщает NBC News.

"Я был первым, кто увидел машину, припаркованную у нашего дома. Человек открыл багажник, я увидел чемодан и узнал его, потому что смотрел финальные матчи Кубка Стэнли. В шутку сказал: «Это Кубок Стэнли?» А он говорит: "Да!" – рассказал Руденко KUSA.

Выяснилось, что Ландескуг живет в том же районе, что и пара, и у него похожий адрес.

"Они отличаются всего на одну цифру. Из-за этой цифры нам повезло!" – сказал Карблер.

Пара сказала, что хранители Кубка Стэнли были очень дружелюбны и позволили им провести несколько минут с трофеем.

Напомним, что "Колорадо" выиграл Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв в финале "Тампу" со счетом 4-2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1976704-kubok-stenli-po-oshibke-dostavili-gey-pare-iz-denvera/