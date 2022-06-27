"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли-2022

ХК "Колорадо Эвеланш". Фото: twitter.com/NHL

В Тампе на стадионе "Амали-Арена" состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал "Колорадо Эвеланш", пишет Чемпионат.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон (с передач Байрэма и Ландескога) и Арттури Лехконен (ассистировали ему Маккинон и Мансон). У хозяев шайбу забросил Стивен Стэмкос.

Таким образом, "Колорадо Эвеланш" выиграл серию со счетом 4-2 и стал обладателем Кубка Стэнли-2022.

Отметим, что до этого команда "Колорадо" брала Кубок Стэнли в 2001 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1975856-kolorado-stal-obladatelem-kubka-stenli-2022/