Алихан Асетов подписал контракт с "Барысом" на два года

Алихан Асетов. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально продлил сотрудничество с 25-летним нападающим сборной Казахстана Алиханом Асетовым, сообщает пресс-служба столичной команды.

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Ранее нападающий сборной Казахстана принял квалификационное предложение "Барыса" и заключил двухсторонний контракт сроком на два сезона (до 30 апреля 2024 года).

Отметим, что Асетов находится в системе столичного клуба с 2013 года. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард сыграл 37 матчей, за которые заработал 9 (4+5) баллов.

В 12 встречах чемпионата Казахстана по хоккею (включая четыре в плей-офф) Алихан записал в свой актив 6 (2+4) очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1974260-alihan-asetov-podpisal-kontrakt-s-barysom-na-dva-goda/