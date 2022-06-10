Чешский хоккеист установил новый рекорд НХЛ

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В матче финальной серии Восточной конференции НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" чешский хоккеист Ондржей Палат установил новый рекорд турнира, сообщает Чемпионат.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперед в серии – 3-2.

Чешский игрок стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось забросить две победные шайбы в одном плей-офф в последние две минуты матча.

В составе "Лайтнинг" голом отметился также российский защитник Михаил Сергачев, еще одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола "Рейнджерс" стал защитник Райан Линдгрен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1973541-cheshskiy-hokkeist-ustanovil-novyy-rekord-nhl/