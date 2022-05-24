Швейцария сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею. Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Сборная Швейцария в последнем матчем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею обыграла Германию, сообщает Спорт-Экспресс.

Швейцария одержала победу над Германией в серии буллитов в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 4:3 Б. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия).

Швейцарцы не проиграли ни одного матча в турнире и обеспечили себе первое место в группе А (20 очков). В четвертьфинале команда сыграет со сборной США.

Германия по итогам группового этапа ЧМ-2022 заняла второе место (16 очков).

Напомним, что в группе А выступала сборная Казахстана. Отечественные хоккеисты в последнем матче группового этапа обыграли Италию и сохранили место в элитном дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970849-shveytsariya-sygraet-s-ssha-v-chetvertfinale-chm-po-hokkeyu/