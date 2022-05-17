Тренер сборной Швейцарии по хоккею прокомментировал предстоящий матч с Казахстаном

Патрик Фишер. Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со сборной Казахстана на ЧМ, сообщает Sports.ru.

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"Мы должны быть готовы с первой секунды. Важно сохранять бдительность и играть дисциплинированно. Сейчас Казахстан — чрезвычайно опасный соперник, потому что они "подстрелены", - заявил главный тренер сборной Швейцарии.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла два первых матча на чемпионате мира. В первом поединке отечественные хоккеисты разгромно уступили Дании со счетом 1:9, а во втором матче проиграли Франции 1:2. Сегодня сборная Казахстана сыграет со Швейцарией. Подопечные Патрика Фишера идут на втором месте в группе A. Швейцарцы в двух стартовых поединках одержали две победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969668-trener-sbornoy-shveytsarii-po-hokkeyu-prokommentiroval-predstoyaschiy-match-s-kazahstanom/