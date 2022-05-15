Юрий Михайлис прокомментировал разгромное поражение от сборной Дании

Юрий Михайлис. Фото: shaiba.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал игру своей команды против Дании в первом матче ЧМ по хоккею, сообщает сайт КФХ.

"Проиграли игру по всем статьям. Мы сегодня были медленнее, у нас не было быстрой реакции на соперника, не было той страсти. Хотя парни в некоторых моментах хорошо действовали и в атаке. Но шайба не шла в ворота. Наверное, быстрая реакция и единоборства. Команда соперника была быстрее сегодня, в моментах мы не успевали за ними.

Меня беспокоит вратарская позиция. Но ребята должны помогать вратарям, наши защитники, нападающие, блокировать шайбы," - заявил Михайлис.

Напомним, что сборная Казахстана разгромно проиграла Дании в первом матче ЧМ по хоккею со счетом 1:9.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969342-yuriy-mihaylis-prokommentiroval-razgromnoe-porazhenie-ot-sbornoy-danii/