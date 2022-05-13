Сборная Казахстана по хоккею заняла 12 место рейтинга силы чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Представлен рейтинг силы предстоящего чемпионата мира по хоккею в Финляндии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккею.

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На первом месте списка сборная Финляндии, которая вошла в историю, взяв "золото" Олимпиады в Пекине. Ей будет противостоять Канада - действующий чемпион мира. На третьем месте Швейцария, обеспечившая себе сильный состав благодаря игрокам из НХЛ.

Сборная Казахстана заняла 12-е место рейтинга силы, обогнав Италию, Великобританию, Франция и Данию.

Рейтинг силы ИИХФ:

1. Финляндия; 2. Канада; 3. Швейцария; 4. Чехия; 5. Германия; 6. Швеция; 7. Словакия; 8. США; 9. Дания; 10. Латвия; 11. Норвегия; 12. Казахстан; 13. Италия; 14. Великобритания; 15. Франция; 16. Австрия.

Напомним, что первый матч сборная Казахстана проведет против Дании 14 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969201-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-zanyala-12-mesto-reytinga-sily-chempionata-mira/