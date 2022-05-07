Российские хоккеисты не будут участвовать в драфте НХЛ

НХЛ. Фото: nhl.com

Российские игроки будут участвовать в драфте НХЛ 2022 года из-за ситуации в Украине, сообщает журналист Люк Фокс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

"Мы немедленно осудили Россию. Мы разорвали наши деловые связи, что повлекло за собой отказ от многих миллионов долларов. Считаю справедливым отметить, что российские хоккеисты играют за свои команды НХЛ, а не за Россию. Они в довольно сложной ситуации, особенно те, у кого семья в России. Многим это, может быть, трудно понять, но я думаю, что это реальность, которую нельзя упускать из виду", - заявил Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

Напомним, что ранее Международная федерация хоккея (IIHF) решила перенести из России чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. Также в конце февраля IIHF отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1968496-rossiyskie-hokkeisty-ne-budut-uchastvovat-v-drafte-nhl/