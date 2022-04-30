"Сарыарка" стала чемпионом Казахстана по хоккею

ХК "Сарыарка". Фото: saryarka-hc.kz

Хоккейный клуб "Сарыарка" из Караганды стал чемпионом Казахстана, обыграв в седьмом матче финальной серии кокшетауский "Арлан", передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Встреча, которая прошла в Караганде, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Денис Федоров, казахстанцы Саян Данияр, Михаил Рахманов, Сергей Барбашев и Никита Аноховский. У гостей шайбу забросили Александр Евграфов и Никита Лукин.

Таким образом "Сарыарка", партнером которой является Parimatch, выиграла финальную серию со счетом 4:3 и третий раз в истории становится победителем чемпионата Казахстана.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1967585-saryarka-stala-chempionom-kazahstana-po-hokkeyu/