Юрий Михайлис: На чемпионате мира у нас будет боевая команда

Юрий Михайлис. Фото: shaiba.kz

В Нур-Султане продолжаются УТС сборной Казахстана по хоккею в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Казахстанской федерации хоккея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Второй этап сборов пройдет в Риге, где наша команда сыграет два контрольных матча со сборной Латвии.

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис озвучил планы на предстоящие сборы в интервью пресс-службе КФХ.

- Мы собрали тех игроков, которых рассматриваем в состав на чемпионат мира. Единственное, что сейчас есть игроки, задействованные в чемпионате Казахстана – Данияр, Нургалиев, Рахманов, Полохов, Румянцев. Также ждем окончания чемпионата КХЛ, где выступают Акользин и Диц. Ждем пока они закончат сезон и присоединятся к сборной. Сведберг, Волк и Блэкер присоединятся уже в Риге. Так что будет боевая команда.

- Следили за ходом чемпионата Казахстана?

- Да, смотрел матчи серии "Сарыарка" - "Номад", ездил в Караганду на них также. Хорошие игры, понравились. Мощно выглядели наши игроки, которые будут в сборной.

- У всех есть шанс попасть в основной состав сборной?

- Конечно, все ребята стараются, каждый хочет проявить себя, показать свои лучшие качества. У всех есть шанс.

- По вратарям решение примете с Алексеем Николаевичем Шиминым?

- Да, мы с ним уже совместно будем принимать решение.

- Основным вратарем на прошлом чемпионате был Никита Бояркин, достаточно ли он получил игровой практики в сезоне?

- Хорошие игры он провел за "Номад" и столько в меньшинстве играл, так что практику хорошую получил.

- Но больше всех сыграл матчей Сергей Кудрявцев?

- Да. Но у нас еще есть Румянцев, два года подряд он лучший вратарь чемпионата Казахстана, так что будем просматривать его тоже.

- Смотрели ли матчи юниорской сборной, отметили кого-то?

- Понравился Логвин, забивает главное, есть чувство гола и опять же свежая кровь, молодые. Надеюсь, что на следующий чемпионат будем подключать молодых.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1967099-yuriy-mihaylis-na-chempionate-mira-u-nas-budet-boevaya-komanda/