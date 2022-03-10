Барыс. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" проиграл "Металлургу" и вылетел из плей-офф КХЛ, передает NUR.KZ.

В пятом матче серии в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина казахстанская команда в Магнитогорске уступила "Металлургу" со счетом 1:3.

В составе победителей отличились Семен Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. У гостей шайбу забросил Кирилл Савицкий.

Тем самым "Барыс" завершил выступление в Кубке Гагарина, уступив в серии (1:4) магнитогорскому "Металлургу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1960075-barys-zavershil-vystuplenie-v-kubke-gagarina/