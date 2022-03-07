ХК "Барыс" вновь проиграл "Металлургу"

Барыс - Металлург. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в шаге от вылета из Кубка Гагарина, передает NUR.KZ.

В четвертой игре в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина "Барыс" на своем льду уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:5.

В составе победителей хет-трик сделал Денис Зернов, еще по шайбе забросили Григорий Дронов и Линус Виделль. У хозяев отличились Линден Вей и Якоб Берглунд.

Тем самым счет в серии стал 3:1 в пользу российского клуба. Следующий матч между командами пройдет 9 марта в Магнитогорске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1959701-hk-barys-vnov-proigral-metallurgu/