ХК "Йокерит" снялся с розыгрыша Кубка Гагарина

Филип Хольм, защитник ХК Йокерит. Фото: twitter.com/Jokerit_EN

Финский хоккейный клуб "Йокерит" уведомил Континентальную хоккейную лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина, передает сайт КХЛ.

Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

"Нам очень жаль терять "Йокерит" — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. "Йокерит" выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно.

Очень неприятно, что уход "Йокерита" обусловлен не спортивными причинами, а политическими", - заявил глава КХЛ.

Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1957986-hk-yokerit-snyalsya-s-rozygrysha-kubka-gagarina/