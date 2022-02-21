ХК "Барыс" разгромил "Спартак" в товарищеском матче

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" провел контрольную встречу против московского "Спартака", передает NUR.KZ.

Встреча завершилась уверенной победой казахстанского коллектива со счетом 7:2.

В составе "Барыса" дублем отметились Егор Петухов и Кертис Волк, еще по шайбе забросили Якоб Берглунд, Кирилл Савицкий и Алихан Асетов. У "Спартака" голы забивали Петтерссон и Вишневский.

Следующий товарищеский матч казахстанский клуб проведет 22 февраля против "Динамо" в Москве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1957177-hk-barys-razgromil-spartak-v-tovarischeskom-matche/