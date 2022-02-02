ХК "Барыс" покинул канадский легионер

Мэттью Фрэттин. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о расставании с канадским легионером Мэттью Фрэттином, передает пресс-служба столичной команды.

Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в середине декабря Фрэттин покинул расположение клуба по семейным причинам.

В составе "Барыса" Мэттью сыграл в КХЛ 194 матча и заработал 118 (54+64) баллов за результативность.

Столичный клуб поблагодарил канадского хоккеиста за проведенное время в команде и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1954268-hk-barys-pokinul-kanadskiy-legioner/