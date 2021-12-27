"Барыс" обыграл прямого конкурента за место в плей-офф (видео)

Фото: hcbarys.kz: Depositphotos

В 43-м туре КХЛ "Барыс" принимал на своем льду "Автомобилист". Обе команды ведут борьбу за попадание в восьмерку лучших, которая проходит в плей-офф турнира, сообщает NUR.KZ.

Казахстанский клуб открыл счет на 4-й минуте. Кертис Волк отдал великолепную передачу со своей половины, а Никита Михайлис, выйдя один на один с вратарем, отправил тому шайбу в "домик".

"Автомобилист" через четыре минуты сравнял счет. Однако еще в первом периоде "Барыс" снова вышел вперед. Кертис Волк на этот раз отличился сам в завершении быстрой комбинации.

Гости отыграли в концовке второго периода - 2:2.

В третьем периоде и овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, и командам пришлось выявлять победителя в серии буллитов.

В составе казахстанского клуба свои попытки реализовали Якоб Лилья и Линден Вэй.

А вратарь команды Йони Оритио отразил четыре из пяти выходов соперников. Итог 2:1 по буллитам в пользу "Барыса".

Победа позволила "Барысу" увеличить преимущество над "Автомобилистом" до двух очков.

Таблица КХЛ после 43 тура. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1948796-barys-obygral-pryamogo-konkurenta-za-mesto-v-pley-off-video/